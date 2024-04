Nicole Bonifaz: Cometieron una ilegalidad y fue de manera arbitraria

“Se cometió una ilegalidad y fue de manera arbitraria«, aseguró Nicole Bonifaz, presidenta cesada del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

“No me voy a aferrar a (la Presidencia del Cpccs). Mi intención es que se actué de manera legal”, dijo Bonifaz este jueves 4 de abril del 2024, en el espacio de Entrevistas de 24 Horas, en Teleamazonas.

Bonifaz indicó que se encuentra analizando con el equipo jurídico las acciones que se podrán presentar tras haber sido cesada. No obstante, insistió que se trató de una ilegalidad para “blindar a la consejera Johanna Verdezoto”

La presidenta cesada del Cpccs aseveró que en la polémica sesión del martes 3 de abril del 2024 iba a presentar una moción por una denuncia contra Johanna Verdezoto por un presunto hecho de concusión y, por ello, los cuatro consejeros quisieron apelar la presidencia para defender esos actos de corrupción.

“Suspendí la sesión y no cabía que los consejeros continuaran con ello. El procedimiento es reglamentario y no de esa manera”, añadió Bonifaz.

También considera que la actuación de los consejeros no es arbitraria, pues obedece a un plan ejecutado planificado desde hace algún tiempo. Además, Bonifaz reveló que el Ministerio de Telecomunicaciones le ha quitado los accesos de su equipo y está esperando una respuesta porque no consta como Presidenta ni consejera.

Y con ello, la expresidenta cree que se está repitiendo el escenario de anteriores administraciones. “Es algo que ya lo vivimos en el pasado consejo con Sofía Almeida y este caso también tuvo el apoyo del Ejecutivo. Veo que es una misma hoja de ruta y guion por parte de los mismos consejeros y ahora por parte del Ministerio de Telecomunicaciones”, señaló.

Finalmente, Bonifaz dijo que actuará de acuerdo a la ley y pidió a los consejeros no hacer de esta situación un show. “Lo que necesita Ecuador es que los ciudadanos trabajen y es lo que estado tratando de hacer desde el día uno que entre al Cpccs. Esto afecta a la institucionalidad del Cpccs, no a mí. Seguimos dando ese mal ejemplo, algo que dijimos que no lo íbamos a hacer desde el primer día”, concluyó.

