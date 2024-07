La camioneta en la que se movilizaba Fernando Villavicencio el 9 de agosto del 2023, cuando fue asesinado, no tenía seguridad para contener balas. Lo confirmó el capitán de policía, Cristian C., jefe de protección del candidato presidencial.

Este lunes, 1 de julio del 2024 se desarrolló el tercer día de audiencia de juicio de Villavicencio. Comparecieron los miembros de la Policía Nacional que eran parte de su equipo de protección y los ciudadanos que resultaron heridos como víctimas colaterales.

El Capitán contó que recogió a Villavicencio a las 11:30 en el aeropuerto de Quito y lo dejó en su domicilio. Volvió por él a las 14:30 para llevarlo hacia un restaurante en la av. Colón donde se reunió con miembros de su equipo de trabajo.

Luego, lo llevó al mitín político en un colegio en el norte de la capital. Cuando finalizó, pasadas las 18:00, mencionó que lo sacaron resguardado. «Escuché a una persona que decía ‘sácalo, ‘sácalo’. Ahí no había detonaciones, pero se me quedaron grabados esos gritos», dijo Cristian C.

En el lugar del mitín había entre 800 y 1000 personas. Una vez que finalizó el acto, sacaron al candidato por la misma puerta por la que ingresó y «adoptando las medidas necesarias». Villavicencio ingresó a la camioneta y enseguida se escucharon las detonaciones. El policía narró que sacó su pistola para repeler el ataque, pero habían muchas personas cerca.

Después ingresó a la camioneta y vio a Villavicencio herido y lo llevó hacia una clínica cercana, donde más tarde confirmaron que el presidenciable falleció. Al llegar, pidió al personal de salud que soliciten refuerzos, pues podrían «volver a rematarlos».

«Yo estaba en shock, no podía hablar, ni responder. Llegó Criminalística y nos preguntó si disparamos, dije que sí, y nos pidió a mí y a toda la cápsula las armas de dotación«, contó el uniformado.

La cápsula de seguridad estaba conformada por solo cinco personas: jefe de seguridad, un sargento y tres cabos.Uno de ellos, Luis C., relató que no pudo avanzar pronto con la camioneta cuando el candidato se subió, pues habían personas rodeando el vehículo.

Además, mencionó que una persona pasó junto a la camioneta para seguir disparando, por lo que él sacó su arma para repeler el ataque y avanzó hacia la persona que tenía el arma y lo controló en el piso.

En este día de juicio también rindieron su versión las personas que resultaron heridas de forma colateral. Todos contaron que fueron trasladados hacia distintas casas de salud para recibir atención médica. Asimismo, contaron que tras el ataque debieron acudir a terapia psicológica para afrontarlo.

