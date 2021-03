Políticos de Brasil se habrían vacunado contra el COVID-19 en el garaje de una compañía

Brasil es uno de los países más afectados por el COVID-19 y en el que las dosis de vacunas que se gestionan, al parecer, resultan insuficientes.

En medio de la crisis causada por el COVID-19 en el país carioca, empezó a circular un video en las redes sociales en el que se ve a un grupo de personas, supuestamente políticos y empresarios, que reciben la vacuna en el estacionamiento de una empresa de transporte, en Belo Horizonte.

En el clip se va una mujer vestida con una bata blanca que saca el material para aplicar la vacuna contra el COVID-19, mientras otras personas esperan cerca.

Según el portal de noticias RT, «En un reportaje exclusivo, la revista Piauí asegura que se trata de un grupo de políticos y empresarios, la mayoría relacionados con el sector de transportes de Minas Gerais, y sus familiares».

«»Tengo 69 años, mi vacunación está prevista para la semana que viene. No la necesitaba, pero me la puse. Me invitaron, fue gratis», declaró a la revista el exsenador Clésio Andrade, expresidente de la Confederación de Transporte (CNT)», publica RT.

Otras personas que recibieron la vacuna contra el COVID-19 en ese lugar dijeron que los dueños de la empresa de transporte fueron quienes organizaron la vacunación en el estacionamiento de la compañía.

Una trabajadora del sector salud de la localidad recibió la llamada de una amiga que vive junto a la empresa de transporte, quien le preguntó si estaban vacunando a horas de la noche. Cuando la mujer llegó hasta el domicilio de su amiga constataron que en verdad estaban aplicando la inoculación en contra del COVID-19 en ese lugar.

La trabajadora, quien prefirió mantenerse anónima, denunció el hecho a la Policía y detalló que al menos 25 vehículos se congregaron en el estacionamiento e incluso había niños, pero cuando los gantes llegaron al lugar ya no había ni un solo automóvil.

Esto en medio del peor momento de la crisis generalizada en Brasil que no puede contener los efectos del COVID-19 en la sociedad.