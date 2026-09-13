Agresor de niña de 9 años en el Guasmo Sur deberá cumplir 40 días de prisión

El hombre que golpeó brutalmente a una niña irá 40 días a prisión

Un juez de Garantías Penales especializado en Violencia de Género dispuso 40 días de privación de libertad para Carlos Q., de 32 años, señalado por agredir a su hijastra de 9 años en un domicilio del Guasmo Sur, en Guayaquil.

La decisión judicial se tomó durante una audiencia realizada después de la captura del hombre, el sábado 12 de septiembre de 2026.

El sujeto fue detenido tras ser implicado en un episodio de violencia contra la menor. Será trasladado a una cárcel para que cumpla 40 días de privación de libertad por la comisión de una contravención de violencia de género.

Este caso ha provocado una gran conmoción en Ecuador. En un video se ve que Carlos Q. golpea brutalmente y arrastra por el suelo a la menor, mientras familiares observan.

Este caso de maltrato infantil ocurrió la noche del 11 de septiembre de 2026, en la Cooperativa Guayas y Quil 1, en el Guasmo Sur, en Guayaquil.

Tras el ataque a la niña, los vecinos intervinieron y comenzaron a golpear al padrastro. Entonces el hombre, identificado como Carlos Q., de 32 años, abandonó el domicilio.

Luego de que la Policía realice labores investigativas, el hombre fue localizado y detenido en la avenida de las Américas, frente al Cuartel Modelo.