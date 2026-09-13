Incendios forestales se registran en La Vicentina y otros sectores de Quito

Columnas de humo se registran en diferentes sectores de Quito este 13 de septiembre.

Una columna de humo fue reportada este domingo 13 de septiembre de 2026 en el sector de La Vicentina, en el centro-norte de Quito, debido a un incendio forestal.

Equipos del Cuerpo de Bomberos de Quito se desplazaron hasta el sitio para realizar labores de control y evitar que el fuego se propague hacia otras zonas.

La emergencia se suma a otro incendio forestal registrado en Catzuquí de Moncayo, en el norte de la capital, este 13 de septiembre.

La columna de humo generada por este incendio es visible desde distintos puntos de Quito, incluso desde el Parque Bicentenario.

Esteban Cárdenas, jefe de Bomberos Quito, informó que varias unidades se encuentran desplegadas en Catzuquí de Moncayo para combatir las llamas.

Según explicó, el incendio se desarrolla en una quebrada pronunciada, mientras que los fuertes vientos complican las operaciones de los equipos de emergencia.

El funcionario señaló además que, mientras los bomberos trabajan en esta emergencia, se identificó una nueva columna de humo en el sector Catzuquí de Moncayo

Bomberos cuestiona incendios provocados

Ante la recurrencia de estos eventos, Bomberos Quito expresó su rechazo a los incendios forestales provocados.

"Desde Bomberos Quito rechazamos estos actos causados por personas irresponsables, que ponen en riesgo la vida y el ambiente", señaló Esteban Cárdenas.