¿Por qué Manuela Picq es tendencia en Ecuador?

El nombre de la activista Manuela Picq se convirtió en tendencia en Ecuador este martes 25 de junio del 2024 tras conocerse la revocatoria de visa de la periodista Alondra Santiago por el Gobierno de Daniel Noboa.

Alondra Santiago confirmó en su cuenta de X que la Cancillería de Ecuador tomó esta decisión porque «ha cometido actos que atentan contra la seguridad pública y estructura del Estado». Ante ello, la comunicadora cubana recalcó que se trata de una medida que atenta contra la libertad de prensa/expresión para «silenciarla a toda costa«.

En medio de reacciones de rechazo y cuestionamientos, en las redes sociales también se recordó el caso Manuela Picq. Hecho ocurrido durante el Gobierno de Rafael Correa que causó indignación y polémica.

La también periodista franco – brasileña que vivía y trabajaba en Ecuador fue detenida en agosto del 2015 durante una protesta indígena. Esta manifestación, liderada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), inició en Zamora Chinchipe y terminó en Quito con una jornada violenta y detenciones de líderes y activistas.

A Manuela Picq la aprehendieron cuando empezó a grabar la detención de Carlos Pérez Guartambel (Yakú Pérez) y Salvador Quishpe. A los tres los liberaron el mismo día y, de inmediato, denunciaron abusos policiales y una detención arbitraria.

Un día después del hecho, Manuela Picq recibió la notificación en la Coordinación Zonal 9 de la Unidad de Migración que su visa de intercambio cultural estaba cancelada. Lo que significaba un riesgo de deportación que no pudo ser solucionado por años.

El 17 de agosto de 2015, la jueza Gloria Pinza, de la Unidad judicial de garantías penales, contravenciones y menores infractores, resolvió que no había ningún motivo para el arresto de la activista o para su deportación. No obstante, su situación migratoria no se podía resolver porque no se establecía si su visa sería restablecida o no.

Tres días después, Manuel Picq realizó un pedido en una audiencia en Quito para el restablecimiento de su visa, pero el pedido no se aceptó. Por lo que optó por salir del país para evitar problemas legales y se fue a Río de Janeiro, Brasil.

En 2018, durante el gobierno de Lenin Moreno, Picq regresó al país tras obtener el beneplácito de la Cancillería.

