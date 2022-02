«Se dice que somos nazis. ¿Cómo puede apoyar el nazismo una nación que entregó 8 millones de vidas para combatirlo? ¿Cómo puedo ser un nazi? Que se lo digan a mi abuelo», declaró el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Esto en rechazo a las acusaciones de Rusia que suponen que los ucranianos son neonazis y odian la cultura rusa.

Refiriéndose a su abuelo, Zelensky continuó: «Estuvo, durante toda la guerra, en la infantería del Ejército soviético y murió como coronel en la Ucrania independiente». Estas declaraciones tienen lugar en medio del estallido militar del conflicto entre Rusia y Ucrania, en lo que el presidente ruso Vladimir Putin ha llamado una operación para ‘desmilitarizar y desnazificar Ucrania’.

«¿Te dicen que odiamos la cultura rusa? ¿Cómo puede alguien odiar la cultura? ¿Cualquier cultura? Los vecinos siempre se enriquecen culturalmente, pero eso no los convierte en uno, no nos disuelve a nosotros en ustedes», agregó el presidente ucraniano. «Somos diferentes. Pero no es una razón para ser enemigos».

Ucrania bajo ataque .-

En tanto, la operación militar ‘especial’ de Rusia contra Ucrania continúa con una serie de ataques con misiles en localidades en la región del Donbás, en el este de Ucrania, aunque se reportan enfrentamientos en todo el país.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha declarado que la «desmilitarización y desnazificación» de Ucrania está entre los objetivos de la operación rusa. También dijo que la operación solo terminaría cuando se hayan alcanzado dichos objetivos.

Fuente | CNN en español/