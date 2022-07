Presidente Joe Biden da positivo a Covid-19

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo por covid-19 este jueves y tiene síntomas «muy leves» de la enfermedad, informó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Biden, que tiene puesta la vacuna contra la enfermedad y también las dos dosis de refuerzo, comenzó un tratamiento con el antirretrovírico oral Paxlovid, permanecerá aislado en la Casa Blanca y seguirá trabajando.

En este sentido, Jean-Pierre explicó que el mandatario ha estado ya en contacto con miembros de su equipo por teléfono. Además, participará en varias reuniones telefónicas o por videoconferencia desde su residencia.

Más tarde, el propio Biden aseguró en un tuit que se encontraba «fenomenal» y publicó una foto suya sentado en su despacho sonriendo.

Folks, I'm doing great. Thanks for your concern. Just called Senator Casey, Congressman Cartwright, and Mayor Cognetti (and my Scranton cousins!) to send my regrets for missing our event today.



Keeping busy! pic.twitter.com/uf7AsOg571