La declaratoria de Nicolás Maduro como presidente electo de ese Venezuela, desató una serie de críticas y reacciones de presidentes y cancilleres de la región, este lunes 29 de julio del 2024.

Los gobiernos de Ecuador, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, entre otros manifestaron su preocupación por el desarrollo de las elecciones presidenciales en Venezuela.

Pasadas las 00:00 del lunes 29 de julio del 2024, Elvis Amoroso, presidente del organismo electoral de Venezuela, dijo que Maduro obtuvo el 51,2% de los votos y el opositor Edmundo González el 44,2%, luego de anunciar que se ha escrutado el 80% de los votos.

Tras conocer esos resultados, el presidente Daniel Noboa, dijo que «En toda la región, hay políticos que intentan aferrarse al poder y que pretenden arrebatarle la paz a nuestros ciudadanos. Eso es a lo que nos enfrentamos, ese es el peligro de la dictadura«.

Además, la Cancillería dijo que «el Ecuador rechaza la falta de transparencia en las elecciones celebradas el día 28 de julio en Venezuela».

«La ausencia de garantías en el proceso de publicación de resultados, que reflejen la voluntad del pueblo venezolano, deslegitiman y vician los resultados de las elecciones«, añadió esa Secretaría de Estado.

El presidente de Argentina, Javier Milei, llamó dictador a Nicolás Maduro. «Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro», señaló en su cuenta de X.

«Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte. Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular», añadió el Mandatario.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pidió que el CNE de Venezuela publique la tabulación detallada de los votos para garantizar «la transparencia y la rendición de cuentas».

“Estados Unidos respalda al pueblo de Venezuela que expresó su voz en las históricas elecciones presidenciales”, publicó en sus redes sociales Kamala Harris, vicepresidenta de esa nación.

“Hay que respetar la voluntad del pueblo venezolano. A pesar de los muchos desafíos, continuaremos trabajando por un futuro más democrático, próspero y seguro para el pueblo de Venezuela”, agregó la funcionaria.

