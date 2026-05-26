Daniel Páez conquistó la noche y se metió al Top 3 del ciclo

Daniel Páez sorprendió en la recta final y se quedó con el liderato hasta el final de la noche.

La emoción no dio tregua en el capítulo 24 de ¡Ahora Caigo! Nadie se salva, de este martes 26 de mayo de 2026, donde Ana Lucía Donoso arrancó como la gran protagonista de la noche, pero fue Daniel Páez quien terminó robándose el show con una espectacular remontada en el cierre del programa.

Analú salió al centro de la huella con la misión de defender su liderato y desde el inicio dejó claro que llegaba con fuerza. Su primer rival fue Luis Quiñónez, uno de los líderes más destacados del ciclo, en el reto “Mira y acierta”. Aunque Luis intentó mantenerse firme, Ana Lucía logró imponerse y avanzar en el juego.

Tras superar el primer duelo, Analú obtuvo 30 segundos para el “Duelo final”, aunque decidió descartar de inmediato los 500 dólares. Después apareció Erika Muñoz como nueva retadora. La participante mostró un gran nivel, pero tampoco pudo detener la buena racha de Ana Lucía, quien seguía avanzando pese a que una huella x2 no le otorgó beneficios debido a que aún no tenía dinero acumulado.

Más adelante llegó el turno del querido Chino Moreira, quien antes de competir compartió detalles de su historia de amor con su esposa, regalando uno de los momentos más emotivos de la noche. Sin embargo, en el juego “Revoltillo” cometió un error clave y terminó cayendo ante Analú.

La suerte comenzaba a cambiar poco a poco para la líder, quien finalmente logró sumar sus primeros dólares al acumulado. Luego apareció Kelly Bustamante para disputar “A la voz del gallo”, en uno de los enfrentamientos más intensos del episodio. Kelly puso contra las cuerdas a Ana Lucía, llevándola al límite y quitándole una vida. Aun así, Analú consiguió mantenerse en competencia y luego sumó 150 dólares más en las huellas.

El siguiente reto fue ante Juan Carlos Pino en “Una tú, una yo”. Allí Ana Lucía volvió a mostrar rapidez y precisión para quedarse con la victoria. Además, recuperó una vida gracias a que se trataba del quinto duelo de la noche. Poco después agregó 25 dólares más a su acumulado.

Pero el reinado de Analú terminó cuando apareció Kerly Morán para disputar un “Duelo Clásico”. Kerly golpeó primero, se quedó con la última vida de la líder y finalmente concretó la remontada para tomar el control del programa. En su primera huella consiguió 50 dólares.

La recta final tuvo como protagonista a Daniel Páez, quien llegó decidido a cambiarlo todo. En “Tres sin cambiar” derrotó a Kerly, le quitó su vida y tomó el liderato del programa. Además, antes del último enfrentamiento sumó 150 dólares más al acumulado, aumentando la expectativa por el desenlace.

La última batalla fue frente a Juan Miguel Rodríguez en otro “Duelo Clásico”. Daniel aprovechó cada oportunidad y logró imponerse para asegurar su pase al esperado “Duelo final”. Antes de enfrentarlo, una última huella le otorgó 25 dólares adicionales.

Y cuando parecía que la noche ya había entregado todas sus emociones, Daniel sorprendió a todos con una extraordinaria actuación en el “Duelo final”. Con velocidad y precisión, logró conquistar el reto y se llevó un total de 1 141 dólares, resultado que además lo catapultó al Top 3 de la tabla acumulada del ciclo 3, quedando apenas a 10 dólares de Erika.