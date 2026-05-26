Funcionaria depositó USD 1 256 de pensiones alimenticias a personas no autorizadas

El Pleno del Consejo de la Judicatura realizó una sesión ordinaria este martes 26 de mayo de 2026.

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) dispuso sanciones para tres servidores y exfuncionarios de la Función Judicial, durante una sesión ordinaria desarrollada este martes 26 de mayo de 2026.

Una de las sancionadas por cometer una falta discipplinaria es una pagadora de una unidad judicial de Los Ríos. La Judicatura la suspendió por tres meses y sin sueldo.

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Según las investigaciones, entre abril y agosto de 2024, la servidora habría acreditado de forma irregular, a personas no autorizadas, 1256,92 dólares correspondientes a pensiones alimenticias.

También fue multado con el 10% de su remuneración, el director de la Judicatura de Manabí por haber tipificado erróneamente una infracción disciplinaria en un sumario contra un ayudante judicial.

Por otra parte, un exjuez del Tribunal de Garantías Penales de El Oro fue destituido por tardar más de dos años en en sustanciar un proceso penal de abuso sexual, lo que provocó la prescripción del caso.

Adicionalmente, el Pleno decidió que desde el 1 de junio de 2026 se aplique el nuevo mecanismo que permite calcular los aportes económicos que las notarías del país entregan al Estado.