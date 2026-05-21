Juan Carlos Pinto sorprendió y quedó a una respuesta de ganar en el inicio del Ciclo 3

El esperado inicio del Ciclo 3 de ¡Ahora Caigo! Nadie se salva! arrancó con emoción, sorpresas y grandes enfrentamientos que marcaron el regreso de la competencia. La noche comenzó con una dinámica especial: una persona del público tendría la oportunidad de ingresar al juego. Tras abrir el sobre misterioso, la afortunada fue Erika Muñoz, arquitecta guayaquileña, quien pasó de la tribuna al escenario principal.

El líder encargado de abrir esta nueva etapa fue Juan Miguel Rodríguez, reconocido presentador de televisión y reportero, quien inició con fuerza defendiendo su lugar en el atril central.

La primera en desafiarlo fue Kelly Bustamante, creadora de contenido, quien llegó decidida a dar pelea. Aunque Kelly no logró avanzar, sí consiguió quitarle una vida a Juan Miguel antes de caer al vacío. Además, el líder sumó 10 dólares en su primera huella.

Pero uno de los momentos más importantes de la noche llegó con la participación de Juan Carlos Pinto, bombero de profesión. En un intenso enfrentamiento, Juan Carlos logró remontar y derrotar a Juan Miguel Rodríguez, eliminándolo de la competencia y convirtiéndose en el nuevo líder del programa.

Ya instalado en el centro del escenario, Juan Carlos comenzó a construir una sólida participación. En su primera huella logró sumar 25 dólares al acumulado y posteriormente tuvo que enfrentar a Ana Lucía Donoso, asesora inmobiliaria, en el reto “A la voz del gallo”. AnaLu intentó sorprender, pero el nuevo líder mantuvo el control y consiguió avanzar.

La competencia continuó con la llegada del actor y creador de contenido Chino Moreira, quien disputó un “Duelo Clásico”. Aunque mostró entusiasmo y energía durante el juego, no logró superar a Juan Carlos y terminó cayendo. El acumulado siguió creciendo con 10 dólares más.

Uno de los instantes más emotivos se vivió con la participación de Erika Muñoz, quien pasó de ser parte del público a competir en el programa. La arquitecta guayaquileña enfrentó al líder con mucha emoción, pero tampoco logró derrotarlo.

Más adelante llegó Luis Quiñónez para disputar el reto “Tres sin cambiar”. Aunque consiguió quitarle una vida a Juan Carlos, no fue suficiente para destronarlo. Para ese momento, el acumulado alcanzaba los 120 dólares, aunque luego se redujo tras caer en la casilla de “dividido para 2”.

La recta final tuvo también la participación de Kerly Morán, cantante y creadora de contenido, quien jugó “Mira y acierta”. A pesar de un buen inicio, no logró mantener el ritmo y terminó eliminada. Finalmente apareció Daniel Páez, cantante, dispuesto a luchar en “La batalla final” con un “Duelo Clásico”, pero tampoco pudo frenar al líder de la noche.

Con una destacada actuación, Juan Carlos Pinto llegó hasta el esperado “Duelo Final”. El bombero estuvo a tan solo una respuesta de quedarse con la victoria del primer programa del Ciclo 3. Aunque no logró llevarse el gran premio, cerró la noche como el gran protagonista del episodio y consiguió 100 dólares tras una participación que sorprendió a todos.