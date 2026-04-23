Una noche de giros: Heidy arrasa, Jaime sorprende y Renata se queda a un paso

El episodio de este jueves 23 de abril de 2026 arrancó con un recuerdo clave: la victoria de Paulina, quien había logrado romper la mala racha en el 'Duelo final'. Sin embargo, la historia de esta noche tomó un rumbo completamente distinto, con una protagonista inesperada: Heidy Tamayo.

Desde el inicio, Heidy dejó claro que no iba a desperdiciar su liderazgo. Su primera gran decisión fue estratégica: eligió enfrentarse a Paulina Trujillo, quien encabezaba la tabla acumulada. El primer reto, el 'Duelo clásico', fue intenso, pero Heidy no dudó en arriesgar una vida… y la jugada le salió perfecta. Eliminó a la campeona vigente y comenzó su camino con autoridad.

En la primera huella de la noche, Heidy hizo lo impensado al llevarse 500 dólares, marcando un arranque casi perfecto. Antes de continuar, regaló uno de los momentos más divertidos del programa al retar a Víctor a un duelo de pastelería para batir claras de huevo, mostrando que la competencia también tiene espacio para el humor.

En 'A la voz del gallo', Douglas Salvador comenzó fuerte, pero no pudo sostener el ritmo frente a una Heidy precisa y concentrada. Aunque un tropiezo en la huella, con un 'divide para dos' que redujo su acumulado a 250 dólares, parecía frenar su impulso, rápidamente se recuperó con un multiplicador x2 que la devolvió a los 500.

Heidy tuvo una gran participación en en esta noche, eliminando a varios competidores, llegando con una racha dominante. Sin embargo, fue superada por Jaime Enrique Aymara en una ronda clave.

Jaime tomó momentáneamente el control del juego, pero luego fue eliminado por Renata Salem, quien mostró gran precisión y avanzó hasta el tramo final del programa.

A pesar de su gran desempeño y concentración, Renata no logró completar el desafío final y quedó a solo tres respuestas de la victoria. Aun así, cerró su participación con un acumulado destacado de 2.613 dólares. Una noche marcada por decisiones audaces, rachas dominantes y caídas inesperadas.