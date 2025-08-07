Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

1984: Un año del debate, revoluciones tecnológicas y explosiones culturales

La línea del tiempo para en 1984. Un año que marcó hitos en Ecuador y el mundo. Desde el histórico debate presidencial hasta Umbral.

En 1984, Febres Cordero y Borja encendieron la política, Umbral dio voz al rock ecuatoriano y Karate Kid inspiró al mundo.

Teleamazonas

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

07 ago 2025 - 09:55

Unirse a Whatsapp

De Año en Año, el programa estelar de TeleAmazonas, revive los eventos que forjaron nuestra historia. Conducido por Milagros León y Natalia Regge, se emite de lunes a viernes de 21:00 a 22:15. 

Hoy exploramos 1984, un año que dejó frases, canciones y momentos que aún resuenan. Ecuador vivió un momento político clave con el debate presidencial televisado de la segunda vuelta entre León Febres Cordero (Partido Social Cristiano) y Rodrigo Borja (Izquierda Democrática).

Transmitido por siete canales y más de 300 emisoras radiales, el duelo enfrentó dos estilos opuestos: Borja, académico y técnico, con propuestas programáticas; Febres Cordero, confrontacional, con frases como “Míreme a los ojos, doctor Borja” y promesas sintetizadas en “pan, techo y empleo”. 

También ocurrió en 1984:

1. Umbral nace en Quito: En la vibrante escena quiteña, Francisco Prado y Nelson García formaron Umbral, un dúo de rock urbano influenciado por Charly García, Silvio Rodríguez y Pink Floyd. Su tema A dónde vas, compuesto por Prado, se convirtió en un himno, resonando en rocolas y radios. 

2. Karate Kid, éxito mundial: Estrenada en 1984, Karate Kid conquistó al mundo con la historia de Daniel LaRusso y el señor Miyagi, recaudando USD 130 millones. Su mensaje de perseverancia, lucha contra el bullying y disciplina a través de las artes marciales inspiró a jóvenes de los 80. 

3. Motorola lanza el primer celular: En 1984, Motorola presentó el DynaTAC 8000X, apodado “el ladrillo” por su peso de 800 gramos y 25 cm de largo. Costando USD 4.000, este primer teléfono móvil portátil fue un símbolo de estatus y marcó el inicio de la revolución de la telefonía móvil. 

4. Purple Rain de Prince: Prince lanzó Purple Rain, un álbum que fusionó rock, funk y electrónica, vendiendo USD 25 millones de copias. El sencillo When Doves Cry lideró Billboard durante cinco semanas, mientras la película homónima, semiautobiográfica, ganó un Óscar por mejor banda sonora. 

