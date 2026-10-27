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Cortes eléctricos: ¿qué tiene que cambiar para que no se repitan? | De Lunes a Lunes

¿Por qué Ecuador vuelve a enfrentar el riesgo de una crisis eléctrica y qué debe cambiar para evitar que se repita? En De Lunes a Lunes analizaremos qué está frenando los proyectos de generación, qué papel tienen las decisiones del Estado y la inversión, y cómo puede aprovechar el país sus recursos energéticos. Este lunes, acompáñanos a entender qué se puede hacer hoy y qué decisiones necesita Ecuador para garantizar energía a futuro.

Con Andrea Bernal Garzon

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