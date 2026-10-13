De Lunes a Lunes | Prohibir las redes para menores: ¿Lujo o necesidad?

En De Lunes a Lunes se analizó el acceso cada vez más temprano de niños y adolescentes a teléfonos inteligentes y redes sociales. Con el análisis de especialistas en educación, psicología y seguridad digital, se debatió sobre la responsabilidad compartida entre las familias, las escuelas, el Estado y las grandes plataformas tecnológicas, evaluando los riesgos vinculados a la pérdida de atención, el ciberacoso y la exposición a contenidos inadecuados frente a la urgente necesidad de implementar una verdadera alfabetización digital.