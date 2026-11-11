Trump y Ecuador - La visita del Papa - Elegimos nuevo CPCCS | De Lunes a Lunes

Trump y Ecuador, la visita del papa León XIV y la elección del nuevo CPCCS: tres temas clave de la agenda política. ¿Qué cambia para Ecuador tras las elecciones en Estados Unidos? ¿Qué impacto tendrá la visita del papa en América Latina? ¿Quiénes son los candidatos al CPCCS y qué está en juego en esta elección? Analizamos estos temas con datos, primicias, entrevistas y distintas voces en debate. Con Andrea Bernal Garzon Síguenos y mira el programa completo. Todos los lunes a las 9:00 p.m.