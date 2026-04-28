De Lunes a Lunes | Ecuador en toque de queda, uso del celular en menores de edad y atentado a Trump

En De Lunes a Lunes se analizó las razones detrás del nuevo toque de queda decretado por el Gobierno en provincias estratégicas para frenar las economías criminales. Además, el debate en la Asamblea sobre el proyecto de ley que busca prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años para proteger su salud mental. Finalmente, los detalles del reciente intento de atentado contra el presidente Donald Trump durante la cena de corresponsales en Washington.