De Lunes a Lunes | Porte de armas en Ecuador: ¿defensa ciudadana o espiral de violencia?

En De Lunes a Lunes se analizó el debate sobre el porte civil de armas en el país a raíz de las recientes medidas adoptadas en Colombia. Junto a las visiones de la investigadora Carla Álvarez Velasco y el asambleísta Esteban Torres, se confrontaron posturas entre el derecho a la legítima defensa bajo requisitos estrictos y el riesgo de incrementar la violencia armada en un contexto nacional donde casi 9 de cada 10 homicidios se cometen con armas de fuego.