De Lunes a Lunes | ¿Qué tan preparado está Ecuador para enfrentar una emergencia?

En De Lunes a Lunes se analizó la vulnerabilidad institucional y estructural de Ecuador frente a un evento sísmico de gran magnitud, tras los recientes terremotos registrados en la región. El análisis de especialistas y las posturas abrieron el debate sobre los vacíos en la preparación de los gobiernos locales, la falta de controles y sanciones en el cumplimiento de las normas de construcción sismorresistente y la urgente necesidad de articular un sistema de respuesta eficiente antes de que ocurra una nueva tragedia.