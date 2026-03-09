José De La Gasca: 'mantengo un diálogo con el Presidente porque me interesa el país'

El candidato a fiscal general del Estado, José De La Gasca, conversó con Andrea Bernal en el plató de De Lunes a Lunes sobre el concurso que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para elegir a la primera autoridad de la Fiscalía.

El exministro de Gobierno y jurista defendió su decisión de participar en el concurso, en medio de cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso y de especulaciones sobre una supuesta cercanía con el Ejecutivo.

Durante su alocución sostuvo que su participación responde "al momento crítico que atraviesa el país y a la necesidad de fortalecer la institucionalidad".

Según explicó, el Ecuador enfrenta una crisis institucional en el sistema de justicia que exige decisiones y liderazgo. “Lo importante es ver el momento que atraviesa el país, entender la situación política nacional y la crisis institucional que tiene la justicia”, afirmó, al señalar que ante ese escenario existen dos caminos: actuar o permanecer al margen mientras las cosas continúan igual.

De la Gasca también se refirió al debate político sobre posibles cambios en los mecanismos de designación de autoridades. A su juicio, el problema no radica únicamente en las instituciones sino en las personas que las integran. “La calentura no está en las sábanas”, dijo, para explicar que más allá de reformas estructurales, lo fundamental es que quienes asumen responsabilidades públicas respondan por sus decisiones.

De La Gasca cuestiona el diseño del Cpccs

De La Gasca, cuestionó el diseño del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aunque reconoció que actualmente es el mecanismo vigente para los procesos de selección. Recordó que en otros países funciona el equilibrio de poderes y subrayó que quien propone o designa autoridades debería asumir responsabilidad política por su desempeño.

Sobre las críticas que señalan que el concurso debería suspenderse por cuestionamientos al proceso, el aspirante respondió que decidió postularse por compromiso con el país. “Los cambios profundos no se dan desde la cama ni escribiendo un tuit; se dan mojándose el poncho y haciendo”, afirmó, al insistir en que participar implica valentía y responsabilidad.

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la pregunta directa sobre si es el candidato del Gobierno. De la Gasca rechazó esa versión con ironía. “Quizás soy el favorito de mi mamá”, dijo, al asegurar que no cuenta con ningún respaldo político ni consigna detrás de su postulación.

El exfuncionario recordó que su paso por la política fue temporal y que su trayectoria principal proviene de la academia, el ejercicio profesional y la carrera judicial. En ese sentido, defendió la independencia de poderes y aseguró que su candidatura no está subordinada a ningún actor político.

Relación con Daniel Noboa

De La Gasca también reconoció su relación previa con el presidente Daniel Noboa, a cuyo gobierno sirvió como ministro y reconoció que mantiene diálogo con el Presidente porque le interesa el país, pero eso no significa nada más. Y afirmó que esa etapa concluyó con su salida del cargo y que su aspiración a la Fiscalía responde a un proyecto profesional que incluso había intentado antes.

Para el aspirante, la Fiscalía es una institución clave frente al crecimiento del crimen organizado. Señaló que el país necesita “una fiscalía nueva y moderna”, capaz de enfrentar a las estructuras criminales pero también de garantizar justicia para los inocentes.

Consultado por Andrea Bernal sobre cómo garantizar la independencia en el cargo, sostuvo que esta no se demuestra con discursos sino con decisiones concretas. “Todos podemos hablar de independencia, pero otra cosa es estar sentado en el puesto y demostrarlo”, afirmó.

El jurista también advirtió que asumir la Fiscalía implica riesgos personales. Aseguró que en el contexto actual del país se trata de un cargo cada vez más peligroso, en el que se pone en juego la seguridad personal y familiar. “Aquí uno se juega la vida”, señaló al describir las presiones y riesgos del cargo.

Finalmente, De La Gasca aseguró que confía en su trayectoria y en los méritos que presentará en el concurso, en el que participan 74 aspirantes más. Reconoció que su paso por el Ministerio de Gobierno atraerá mayor escrutinio y críticas, pero dijo estar dispuesto a enfrentarlas. “Tengo una hoja de vida limpia, una trayectoria y el coraje de estar al frente”, concluyó.