'Que caiga el que tenga que caer en el caso Progen'; Ferdinan Álvarez habla del caso Progen

Ferdinan Alvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización, se refirió a la Fiscalización del caso Progen.

El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Ferdinan Alvarez, se refirió al trabajo de esa mesa legislativa respecto al tema Progen.

"No solapamos la corrupción venga de donde venga, que caiga el que tenga que caer en el caso Progen", señaló en el programa De Lunes a Lunes, este 18 de mayo del 2026.

“La comisión de Fiscalización no responde ni a mandatos ni a presiones de la oposición. Responde con hechos y responsabilidad”, aseguró una representante de la mesa legislativa al rechazar las acusaciones de que el organismo se ha vuelto “cómodo” para el oficialismo.

“La fiscalización no puede convertirse en espectáculo”

Durante la entrevista, Álvarez insistió en que la fiscalización no debe enfocarse únicamente en escándalos mediáticos.

“Estábamos acostumbrados a que la fiscalización cada semana era show, escándalo. La fiscalización también se hace para lo bueno”, sostuvo.

Como parte de la defensa de la gestión legislativa, detalló que se realizaron 47 sesiones, más de 6 000 pedidos de información y alrededor de 5 000 respuestas recibidas por parte de instituciones públicas.

“Se legisla a ciegas”

Nathaly Pernett, analista política, cuestionó la falta de información técnica y de planificación dentro del Legislativo. “Sin inventario legislativo se está legislando a ciegas”, afirmó.

También criticó que las comisiones no estén enfocadas en problemas urgentes como el empleo. Recordó que entre febrero y marzo más de 400 000 ecuatorianos perdieron empleo pleno y aseguró que la Comisión de Trabajo no ha dado respuestas suficientes.

“No se puede medir a un asambleísta por cuánto habla en el Pleno, sino por cuánto impacta”, sostuvo.

Pernett calificó con un seis la gestión de la Asamblea y señaló que esperaba más de un Legislativo conformado por figuras jóvenes.

César Febres-Cordero critica acceso a leyes y debates

Por su parte, César Febres-Cordero cuestionó la falta de acceso a documentos legislativos y la poca transparencia en los procesos. “No se pueden encontrar los textos para primer o segundo debate”, señaló.

También afirmó que existen proyectos aprobados que no aparecen completos en los buscadores oficiales.

Para Febres-Cordero, uno de los principales problemas es que los asambleístas actúan alineados a bloques políticos sin mayor independencia.

Oficialismo defiende gestión y leyes aprobadas

Desde el oficialismo, Esteban Torres defendió el trabajo legislativo y calificó con un ocho el desempeño de la Asamblea. Destacó la aprobación de 24 leyes y más de 6 000 pedidos de fiscalización.

Según Torres, las principales leyes aprobadas se concentraron en seguridad y economía, aunque reconoció que existen comisiones rezagadas, especialmente en temas de empleo y juventud.

También defendió el respaldo de la bancada oficialista a los proyectos enviados por el Ejecutivo.

“Los asambleístas de ADN nos debemos al Ejecutivo. Lo que tiene que hacer la Asamblea es discutir y mejorar las leyes”, afirmó.

Además, pidió elevar el nivel del debate parlamentario y criticó prácticas como leer discursos durante las sesiones del Pleno.

Revolución Ciudadana cuestiona control del oficialismo

La asambleísta Paola Cabezas aseguró que el actual Legislativo perdió la oportunidad de mostrar una nueva imagen ante el país.

“El presidente perdió una gran oportunidad de dar una nueva cara a una Asamblea que ya venía deslegitimada”, señaló.

Cabezas sostuvo que el oficialismo domina la agenda legislativa y aseguró que la mayoría de leyes aprobadas provienen del Ejecutivo.

También criticó decisiones económicas impulsadas desde la Asamblea, entre ellas normas relacionadas con condonaciones tributarias.

“La ley que perdonó 70 millones de dólares es una de las cosas que la bancada de Gobierno debe responder al país”, afirmó.

Además, cuestionó la falta de inversión pública y señaló que se han registrado despidos de médicos en el sistema de salud.