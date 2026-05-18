Turnos para licencias, del 18 y 19 de mayo, se reagendarán tras falla del sistema de la ANT

La ANT sufrió un nuevo fallo en su sistema informático, este lunes 18 de mayo de 2026.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó que el Sistema Único de Tránsito (SIUT) continúa inhabilitado, tras registrar fallas técnicas, este lunes 18 de mayo de 2026.

"Los inconvenientes técnicos registrados en lainfraestructura tecnológica institucional persisten, por lo qu no será posible restablecer la operatividad total de los servicios para la jornada de mañana (19 de mayo)", señaló la ANT.

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Estos problemas técnicos provocaron intermitencias y limitaciones en cuatro de los servicios que ofrece esa entidad. Estos son:

Acceso al sistema de turnos .

de . Aplicativos web para emisión de certificados .

de . Emisión de licencias de conducir .

de . Conectividad con los GADs, afectando procesos de matriculación vehicular

Ante estos inconvenientes, la ANT informó que las personas que tenían turnos para licencias de conducir para el 18 y 19 de mayo "serán reagendados con prioridad".

"Los turnos agendados para los días lunes y martes serán reagendados prioritariamente, conforme al plan de contingencia que será informado oportunamente a través de nuestros canales oficiales", añadió la institución.

Sin embargo, los trámites documentales y servicios que no requieren conexión directa con el SUIT serán atendidos con normalidad durante la jornada del martes 19 de mayo de 2026.