Jorge Yunda confirma en De Lunes a Lunes que será candidato a la Alcaldía de Quito

“He tomado la decisión de ser candidato a la Alcaldía de Quito”, dijo Jorge Yunda, en el programa De Lunes a Lunes en entrevista exclusiva con Andrea Bernal este lunes 6 de abril del 2026. Sin embargo, no precisó porque organización política correra en las elecciones, pero adelantó que mantiene conversaciones.

Yunda, exalcalde y radiodifusor, aclaró sobre la relación con el partido del Gobierno. "No he hablado con el Gobierno. No me han propuesto ni les he propuesto. Entiendo que tendrán su propio candidato", aclaró Yunda.

Recordó que fue removido por 13 concejales. "Me han pedido que entreviste al Presidente. Me dedico a la comunicaicón", precisó el radiodifusor.

¿Con quién ha conversado? "Con la población civil pero para ser el vehículo democrático, con una agrupación que está, ya hemos identificado en el centro, en donde queremos unificar. Repito, la inseguridad afecta al de la González Suárez como al de Cauchpicho, al de la derecha, al de la izquierda", respondió.

La versión de Henry Cucalón

Henry Cucalón habló sobre su posibilidad de ser candidato a la Alcaldía de Guayaquil. "Para mí sería un honor. Y una gran responsabilidad poder hacer los cambios en las ciudades de una alcaldía. Hoy Guayaquil sufre de centralismo, improvisación, inestabilidad y cálculos politiqueros. Creo que no es el momento todavía de definir candidaturas, pero sí con civismo conversar, ampliar", dijo.

El Consejo Nacional Electoral anunció las elecciones seccionales anticipadas en Ecuador. Eso movió el tablero político electoral en Quito, Guayaquil... El cambio de fecha generó alianzas y distanciamientos. El tema es analizado en De Lunes a Lunes con un panel de especialistas.

Nathaly Pernet, César Febres-Cordero, Carlos de Tomaso y Santiado Pérez, director de Clima Social participan como panelistas en el programa dirigido por Andrea Bernal.