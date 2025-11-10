De Lunes a Lunes marcará temas relevantes en agenda de Ecuador y el mundo por Teleamazonas

Con un estilo dinámico y de periodismo profundo, Andrea Bernal y un equipo de productores y realizadores desentrañan los problemas y el análisis coyuntural de los problemas palpitantes del Ecuador y el mundo en la nueva producción de Teleamazonas, De Lunes a Lunes.

El lugar del análisis, el debate y las entrevistas tendrá su gran estreno el lunes 17 de noviembre de 2025, a partir de las 22:30. Los lunes ya no serán iguales y la agenda está por cambiar. Una nueva oferta prepara Teleamazonas para su programación en la televisión nacional. De Lunes a Lunes será un programa que abrirá el debate sobre los temas políticos, sociales, humanos y que marcarán la tendencia y la agenda nacional.

La nueva propuesta llevará a las pantallas un formato original de opinión. Este espacio también buscará cambiar la forma de ver y analizar los temas sociales y políticos para convertirse en un punto de referencia de la agenda semanal de Ecuador. El programa será difundido todos los lunes por la señal de Teleamazonas y Teleamazonas.com.

El programa contará con un ritmo dinámico, ágil y plural, combinando formatos, voces y secciones innovadoras para mantener una narrativa atractiva y profunda que aborde distintos temas nacionales e internacionales.

De Lunes a Lunes se estrenará próximamente en Teleamazonas y también marcará el reencuentro de Andrea Bernal con la televisión nacional. “Este regreso es especial, es volver a mis raíces, a mi gente y a un país que siempre llevé conmigo”, dijo la periodista.

Bernal, a través de un video, enfatizó que en el nuevo espacio “se sientan los personajes clave de Ecuador y del mundo”. El compromiso de Teleamazonas se reafirma con su audiencia en esta nueva oferta televisiva.