Pabel Muñoz buscará reelección como Alcalde de Quito en medio de pugna con el Gobierno

El alcalde de Quito, Pabel Mulñoz, dijo que irá por la reelección en las próximas elecciones seccionales.

En medio de una pugna entre la Alcaldía de Quito y el Gobierno Nacional, Pabel Muñoz confirmó que este miércoles 26 de novimebre de 2025 que irá por la reelección.

“Tenemos todos los respaldos para apostar por esa reelección”, dijo Muñoz en el espacio de entrevistas de Primera Plana.

El Alcalde añadió que "hacer servicio público es un honor, aunque en este país es un deporte de alto riesgo". Y agregó que una de las principales motivaciones para buscar reelegirse es que las obras que ha iniciado se concluyan.

Muñoz también habló del "vergonzoso proceso" de revocatoria de mandato y agradeció a quienes lo respaldaron para que se mantenga en el cargo.

El Burgomaestre aprovechó su intervención para respaldar a la prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga, en medio de críticas dentro de su propio partido, específicamente por parte del expresidente Rafael Correa.

"Marcela ha sido de las mujeres que más ha defendido a la Revolución Ciudadana", añadió Muñoz y criticó las fisuras dentro del correísmo.

Fiestas de Quito

Muñoz ratificó que no habrá Serenata Quiteña por falta de aprobación del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

"Ya no alcanzamos", dijo Muñoz sobre el proceso de contratación que está bloqueado en el portal de compras públicas y cuyo trámite no avanzará aunque el Sercop levante el bloqueo este miércoles.

El Alcalde negó que se trate de un tema ligado a la pugna política con el gobierno de Daniel Noboa, y recordó que el año anterior existía un panorama similar, y aun así se llevó la serenata y se saludó al Primer Mandatario.