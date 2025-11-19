La prefecta del Guayas Marcela Aguiñaga responde a las críticas de Luisa González de la RC

La presidenta del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC) Luisa González aseguró la víspera que “muchas autoridades no deberían repetir como candidatos”, aunque indicó que la decisión recae en el buró político del movimiento.

González en una entrevista con el periodista Boscán se mostró evasiva a dar nombres de los que considera quiénes no deberían repetir "prefiero no dar nombres para no crear mas conmociones nacionales, pero ya ellos lo saben", pero terminó señalando que ella no respalda una nueva postulación de Aguiñaga dentro de la RC, y espera la decisión en enero de 2026 donde se prevé realizar la convención nacional de la RC.

Ante estas críticas de González la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga respondió la mañana de este miércoles 19 donde señaló en medio una agenda en territorio que está "dedicada a trabajar, no a polémicas y ni gastar mi energía en otras cosas que no sea lo importante que requiere esta provincia".

"No le doy oídos a cosas que no valen la pena", y al ser consultada de si apuesta a una reelección en el cargo con la Revolución Ciudadana, aseguró que sí y debería ser con "el movimiento que me ha apadrinado y el que ayudé a construir".

También se refirió sobre si irá a la convención del movimiento en el mes de enero, señaló "esperemos que la convoquen. Seguramente sí iré.

El expresidente Rafael Correa también reaccionó a las declaraciones de Gonzáles sobre Marcela Aguiñaga, consideró que las declaraciones fueron “por lo menos, inoportunas”, y sostuvo que las candidaturas no se definen por afinidad personal, sino mediante estrategias y encuestas internas.

“El movimiento define las candidaturas. En lo posible debemos ser amigos, compañeros, pero en política tú tienes que aguantar alguien que quizá no sea muy cercano, pero tiene capital político, no es que es tu opositor (...). Marcela Aguiñaga es una gran ejecutiva, una gestora, y tiene un capital político propio en Guayas. No es enemiga; es una compañera, aunque podamos discrepar”, enfatizó Correa.

La reacción de Aquiles Álvarez

En su espacio de informe a la ciudadanía, el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez dijo que la nueva fuerza política no cree que tiene que ser partidista y aunque respeta las declaraciones de González, no comparte "que salga y diga que el triunfo (en la consulta y referéndum) es de la RC. El triunfo es de la gente, de los colectivos sociales".

Sobre las declaraciones específicas de las candidaturas propias de la RC, sostuvo que la idea de "candidato propio es lo que menos me preocupa, porque ella vive de la política; yo salí de lo privado para estar en la política".

"En el fondo no ha dicho mentiras, yo no he hecho un camino partidista en la Revolución Ciudadana, y ella también afirma que mi relación con al RC es mi relación directa de amistad que tengo con el expresidente Rafael Correa; eso es lo que nos une y la visión de gestión social".

Álvarez le mandó un abrazo a González y le recordó que si es esta relación directa (con Correa) lo que le molesta "le recomienda que se tranquilice, porque a la interna de la RC, donde ella sí es parte, lo único que genera es más rechazo".