Hay que controlar la calidad del gasto, gastar dos millones de dólares en una fiesta es cuestionable

Yuri Colorado de la Asociación de Municipalidades del Ecuador sostuvo en el espacio de entrevistas de De Lunes a Lunes que la ley que impulsa el Gobierno para que los municipios del país inviertan el 70% de su presupuesto en obras no es inconstitucional, está respaldada en el 271 de la Constitución.

Colorado sostuvo que esta inversión está normado en el artículo 192 y en el 198 del Código Orgánico de Organización Territorial (Cotad), y no se va contra las autonomías de ninguna forma.

La Ley es perfectible, hay que generar los aportes. Pero no se puede generar una narrativa de que todo está mal.

Consultada sobre la deuda del Gobierno Central con los Municipios, Colorado existe complicaciones en la Caja Fiscal que son de conocimiento público, pero que se ha hecho el esfuerzo en menos de 10 días poder desembolsar 600 millones de dólares a los municipios, alcaldías y prefecturas.

Paola Pabón critica la Ley

Por su parte, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón cuestionó la iniciativa legal.

Pabón sostuvo que "la norma tiene una trampa". La funcionaria sostiene que cuando se habla de más obra pública y que los gobiernos subnacionales sean más eficientes, lo que no se está contando es la reforma al artículo 198.

Para Pabón, antes, "en este artículo 198, no se detallaba grupos presupuestarios que debían incluir inversión y que debían incluir también gasto corriente".

Sostiene que "hoy, en el artículo 198, se está retirando de la inversión tres grupos fundamentales. En el 71, este grupo establece y dice que para que los gobiernos subnacionales puedan llevar adelante sus competencias, ejecutar su infraestructura, van a tener un personal de inversión.

Pabón sostiene que el personal de inversión en las prefecturas son los ingenieros, los operarios. Ahora, ese personal que siempre ha estado en gasto de inversión, de un plumazo con la reforma, dicen, retire.