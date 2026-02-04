En exclusiva, el congresista de Texas Joaquín Castro habla sobre Liam Conejo

El congresista estadounidense Joaquín Castro fue un protagonista clave en la historia del niño ecuatoriano Liam Conejo Ramos, su estadía en el centro de detención de Dilley, Texas, en Estados Unidos, y su posterior liberación. Castro conversó con Andrea Bernal para el programa De Lunes a Lunes sobre lo que vivieron el menor y su padre.

En la entrevista dio detalles de la fotografía que se difundió en redes sociales donde se puede ver al menor dormido en brazos de su padre. “Estaba cansado, con mucho sueño y sin mucha energía. Su padre dijo que no estaba comiendo muy bien y extrañaba a su madre y compañeros de escuela”, contó.

En su relato, Castro explicó que el lugar en el que estaba Liam era similar y bastante parecido a un centro de detención. Tras salir del lugar, el político contó que invitó al niño a comer papas fritas y luego le llevó a dormir antes de embarcar en el vuelo de San Antonio a Mineápolis.

Además, Castro contó que en el lugar de detención conoció a más familias ecuatorianas. También está lleno de cámaras para la vigilancia. “Los niños están muy afectados y deprimidos”, manifestó.

También reveló que entre las personas que estaban en el lugar había venezolanos. Aclaró que no tenía más detalles, pero dijo que estaban preocupados porque iban a ser deportados a Ecuador y no a su país de origen.

El congresista considera que la política migratoria del presidente Donald Trump es radical con los latinos. “El ICE ha atacado a personas que hablan español o inglés con acento. Hay mucho miedo en la comunidad de ecuatorianos”, señaló.

Añadió que hay mucho racismo y sentimiento de antilatinos. “El presidente Trump nos está haciendo retroceder en el tiempo”, dijo el congresista. Además puntualizó que seguirá trabajando porque hay más personas detenidas por la política migratoria, pese a que no han cometido ningún delito.

Joaquín Castro concluyó hablando sobre las personas de distintas nacionalidades que permanecen en el centro de detención de ICE. “Somos una nación que se construyó sobre el trabajo y la fortaleza de los migrantes y creo que lo seguiremos siendo en los años venideros”, manifestó.