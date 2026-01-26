El narcotráfico en Ecuador y la tensión con Colombia en el programa De Lunes a Lunes

En el programa De Lunes a Lunes este 26 de de enero del 2026 se trataron temas que marcan la agenda de la semana con un análisis de los panelistas César Febres-Cordero Loyola, Yalilé Loaiza y Andrés Rodríguez Estrada.

Además, Ecuador se enfrenta a Colombia: ¿gol o autogol? Al debate dirigido por Andrea Bernal Garzon se suman María Paz Jervis y Carlos Vera.

Yalilé Loaiza habló sobre el tema del narcotráfico. "Vivimos con los efectos normalizados del narcotráfico. Creíamos que era un fenómeno externo, pero nos hemos dado cuenta que se ha vuelto socialmente indistinguible. Es decir, están infiltrados en sus redes. Su dinero, está circulando en los lugares donde podemos convivir, en los lugares donde, como decían en la presentación, pueden ser nuestros vecinos, pueden ser nuestros compañeros de clase", dijo.

El analista político, César Febres Cordero, fue muy crítico con la realidad actual del país y el narcotráfico. "El problema ha estado infiltrado en la fuerza pública, ha estado infiltrado en el empresariado. Y recuerden, por ejemplo, el notario Cabrera en vida, cómo era un prócer y después fue condenado por la sociedad ya muerto.

Febres Cordero agregó: "Nosotros somos responsables desde mucho antes. Ahora vemos el florecimiento de esta plaga, pero estaba con nosotros para mí, desde hace mucho tiempo", manifestó.

Por su parte, Andrés Rodríguez también dio su punto de vista sobre el nacrotráfico y lo que está ocurriendo en Ecuador. "Estamos normalizando, pero la gente tiene miedo. Y estamos viendo cómo se construyen casas, mansiones, edificios. Estamos viendo cómo los autos de alta gama se están comprando. Y ahora, ya no solamente es Guayaquil, lo quito. Es todo el país", dijo.