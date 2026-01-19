La seguridad regional y el plan de Estados Unidos en un análisis a profundidad en De Lunes a Lunes

Con la participación del expresidente de Colombia, Iván Duque, y un panel de especialistas se analizó el tema de la seguridad en la región. Juan Carlos Holguín, Excanciller, Caroline Ávila Nieto, Investigadora y estratega política, Carlos de Tomaso, Constitucionalista y docente, y Nathalye Pernnet, abogada y analista política, participaron en el debate este lunes 19 de enero del 2026.

El debate empezó con la participación del Excanciller, Holguín. "Ecuador tiene que jugar su rol. Estados Unidos está pensando desde Groenlandia hasta la Patagonia. Tenemos que entender que el Ecuador requiere esa cooperación. Por eso decía yo, lo importante que es que hayamos tenido Gobiernos que salieron del socialismo del siglo XXI, que salieron del grupo de Puebla y pueden trabajar por los intereses de nuestro país", manifestó.

Ávila también expresó su postura en este tema. "Hay un silencio en la región, hay que esperar a ver qué pasa con Colombia, Brasil no ha dicho nada. México está todavía en las dudas. Entonces, incluso esos países que son de izquierda no se han manifestado, están evidentemente en una observación", contestó.

El análisis del expresidente Iván Duque

El expresidente de Colombia comenzó recordando que en su periodo trabajó de cerca con Estados Unidos y opinó sobre la postura actual de Estados Unidos. "Yo lo que veo es que hay un foco y quizás una concentración en la administración Trump, con enfrentar de manera mucho más decidida y, ojo, utilizando las capacidades militares de los Estados Unidos contra el narcotráfico", dijo.

Y añadió algo más sobre las acciones importantes de EE.UU: "es la primera vez que Estados Unidos pone su capacidad militar para hacer operaciones de manera directa, que sean disuasivas y que sean también ofensivas contra los cárteles de la droga, y creo que es una oportunidad también para los países que tienen un compromiso grande en la lucha contra el narcotráfico".

Profundizó en el canal de comunicación que se abrió entre Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos. "La lógica discursiva de Petro se cayó, porque él pidió la llamada con el presidente Trump. Fue Petro quien pidió la llamada. Él pidió la llamada después de que se dio la captura de Nicolás Maduro", confirmó.

.