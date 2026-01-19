'En 2026 no vamos a tener un Fiscal designado', asegura Paúl Ocaña sobre concurso de Cpccs

Paúl Ocaña cuestiona a los integrantes de la Comisión de Selección para elegir Fiscal General del Estado

"Mi consideración es que en el 2026 no vamos a tener un fiscal designado", dice Paúl Ocaña presidente de la Comisión Cívica que vigila la elección del Fiscal General del Estado en el concurso que lleva el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

En entrevista con Andrea Bernal en el programa De Lunes a Lunes, Ocaña habló sobre los cuestionamientos hacia las personas que forman parte de la Comisión de Selección, quienes no habrían cumplido los requisitos previstos para formar parte de esa Comisión. "Muchos de ellos no cumplieron los requisitos que están en el reglamento". sostuvo.

Al ser consultado si cree que el concurso de elección de Fiscal empezó mal, Ocaña fue enfático al afirmar que "al no cumplir con los requisitos, se deja a tergiversación los criterios que se puedan dar respecto a quienes conforman la Comisión de Selección".

Aclaró que la función de la comisión cívica a la que representa solo puede dar a conocer a la sociedad cómo va tramitándose el concurso de Fiscal.

Además, han presentado una acción de protección contra la Comisión de Selección.

Ocaña dudó de los tiempos establecidos del Cpccs, que indica que va a demorar entre cuatro a seis meses. "Mi consideración es que en el 2026 no vamos a tener un fiscal designado", enfatizó.

Sin embargo, sostiene que pese a los cuestionamientos del proceso se debe seguir el concurso "porque hace falta ya tener fiscal designado y que esté en funciones, porque va a ser la única manera que rinda cuenta a toda la sociedad ecuatoriana".

La periodista Bernal, finalmente preguntó a Ocaña si aspira a ser candidato a la Fiscalía dijo que no, aunque un momento tuvo esa intención, pero después abandonó esa posibilidad.