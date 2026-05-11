Incendios en Florida: Más de 2 000 hectáreas quemadas en los Everglades

Una gran columna de humo se registró debido a los incendios en el sur de Florida.

Dos incendios forestales de gran magnitud afectaron a los Everglades, uno de los ecosistemas más importantes de Florida, Estados Unidos. Las llamas ya han consumido más de 2 000 hectáreas de vegetación.

El mayor de los focos se localiza en el condado de Broward y ha devastado alrededor de 1 942 hectáreas, según datos del Servicio Forestal de Florida. Hasta las 17:00 de este lunes 11 de mayo de 2026, las autoridades informaron que el incendio apenas ha sido contenido en un 20%.

Un segundo incendio permanece activo en el condado de Miami-Dade, al sur del estado, donde el fuego ha destruido al menos 84 hectáreas y presenta un nivel de control del 30%.

La emergencia ha provocado densas columnas de humo, caída de ceniza y el cierre temporal de varias carreteras de la región. Esto ha afectando la movilidad y generando preocupación entre los residentes.

Los Everglades, considerados el corazón ecológico de Florida, conforman un extenso sistema de humedales subtropicales integrado por manglares, praderas y bosques. Debido a su riqueza natural, este ecosistema fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

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Además de esta emergencia en el sur, Florida enfrenta una ola de incendios con 58 reportados en distintas zonas del estado, de los cuales 25 continúan activos, principalmente en el norte.

A nivel nacional, el impacto de los incendios forestales también mantiene en alerta a Estados Unidos. Datos del National Interagency Fire Center indican que, hasta el 1 de mayo de 2026, se registraron 24 222 incendios que han afectado más de 747 000 hectáreas, el doble del territorio dañado en el mismo periodo de 2025.