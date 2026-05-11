Así queda la tabla de posiciones del campeonato LigaPro al finalizar la fecha 13

Los triunfos de Liga de Quito, de Independiente del Valle y de Aucas fueron lo más destacado de la fecha 13 del campeonato nacional de fútbol LigaPro. Con los resultados de la jornada disputada este fin de semana, Independiente del Valle se consolida como el gran ganador de la jornada, sosteniéndose en la cima de la tabla tras vencer a un rival directo como Barcelona.

Tras trece jornadas disputadas, se observa una brecha marcada entre los equipos que han logrado consolidar un sistema de rotación eficiente para cumplir con el calendario internacional y aquellos que luchan por mantener la categoría.

La efectividad en las áreas y el manejo de los tiempos en partidos de altura han sido los factores determinantes para establecer el orden actual en la clasificación general.

El análisis de la fecha

Liderazgo de IDV: El equipo de Chillo Jijón dio un golpe de autoridad al vencer a Barcelona. Con 31 puntos, saca una ventaja considerable de 9 puntos sobre sus escoltas, perfilándose como el candidato principal para ganar la primera etapa.

El equipo de Chillo Jijón dio un golpe de autoridad al vencer a Barcelona. Con 31 puntos, saca una ventaja considerable de 9 puntos sobre sus escoltas, perfilándose como el candidato principal para ganar la primera etapa. Recuperación Alba: Liga de Quito volvió a la senda del triunfo en Ambato (Estadio Bellavista). Con un Deyverson encendido (dos goles), la "U" escala a la novena posición con 17 puntos y aún tiene un partido pendiente.

Con un Deyverson encendido (dos goles), la "U" escala a la novena posición con 17 puntos y aún tiene un partido pendiente. Crisis en el Astillero: Mientras Barcelona se estancó en 20 puntos tras su derrota en Quito, Emelec sigue sin encontrar regularidad. El empate ante Libertad los deja en el puesto 12 con apenas 15 unidades.

Mientras Barcelona se estancó en 20 puntos tras su derrota en Quito, Emelec sigue sin encontrar regularidad. El "Rodillo" respira: Técnico Universitario logró la goleada de la fecha (4-0) ante Delfín, aprovechando la expulsión de un jugador rival para dominar el encuentro de principio a fin.

Por otro lado, la competitividad en la zona media de la tabla mantiene la expectativa alta de cara al cierre de la primera etapa, con varios clubes separados por apenas un par de unidades.

Este escenario obliga a los cuerpos técnicos a priorizar la captación de puntos en condición de local y a optimizar el rendimiento de sus plantillas jóvenes ante la presión de los resultados inmediatos.

Pos. Equipo PJ Pts. GD 1 Independiente del Valle 13 31 +10 2 Universidad Católica 13 22 +12 3 S.D. Aucas 13 22 +4 4 LDU Quito 13 20 +2 5 Barcelona S.C. 13 20 +2 6 Deportivo Cuenca 13 20 -1 7 Orense S.C. 13 19 +2 8 Macará 13 19 +2 9 Guayaquil City 13 18 -2 10 Mushuc Runa 13 16 0 11 Delfín S.C. 13 15 -5 12 C.S. Emelec 13 15 -6 13 Técnico Universitario 13 14 0 14 Libertad F.C. 13 14 -5 15 Leones del Norte 13 13 -4 16 Manta F.C. 13 8 -11

Con solo dos fechas por delante, el margen de error es prácticamente nulo para quienes aspiran a asegurar un cupo en torneos continentales o pelear el liderato.