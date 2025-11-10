¿Quién es Andrea Bernal, la nueva presentadora del programa De Lunes a Lunes?

Andrea Bernal es la nueva presentadora del programa 'De Lunes a Lunes', que transmitirá Teleamazonas.

Después de 17 años de carrera internacional, Andrea Bernal vuelve a la televisión ecuatoriana. La periodista y exreina de Guayaquil llega con De Lunes a Lunes, un programa de análisis político y social que se transmitirá por Teleamazonas.

“17 años después… vuelvo a la pantalla en Ecuador. Volver no siempre significa cerrar un ciclo. A veces significa abrir uno nuevo”, escribió Bernal en su cuenta de Instagram para confirmar su regreso al país.

En esa misma publicación, del pasado 29 de octubre, dijo: “regreso a Ecuador con la misma pasión y con una mirada más amplia, más humana y más libre”.

“Seguiré vinculada a mis proyectos en Colombia y en otros países, porque el periodismo hoy no tiene fronteras, pero este regreso a Ecuador es especial: es volver a mis raíces, a mi gente y a un país que siempre llevé conmigo. Muy pronto los espero en De Lunes a Lunes”, añadió.

De Lunes a Lunes buscará ofrecer un espacio de conversación profunda sobre temas políticos, sociales, humanos y los personajes que marcan la agenda nacional. El gran estreno está previsto el lunes 17 de noviembre de 2025, a partir de las 22:30.

Esta es la trayectoria de Andrea Bernal

Bernal es hija de padres colombianos, Pilar y Óscar. Tiene doble nacionalidad y un hijo llamado Ignacio. Aunque retomará su presencia en la pantalla ecuatoriana, continuará residiendo en Bogotá, desde donde viajará semanalmente a Quito para el programa en Teleamazonas.

Este nuevo espacio televisivo marcará el regreso de una de las comunicadoras ecuatorianas más reconocidas en América Latina, quien durante 17 años ha trabajado en Colombia como presentadora, editora y analista en NTN24 y Noticias RCN.

Allí dirigió noticieros, condujo el programa Zoom a la noticia y moderó debates presidenciales en momentos clave de la política colombiana.

Antes de recibir la oferta para trabajar en el canal colombiano NTN24, Bernal también fue reportera y presentadora en otros medios ecuatorianos.

Su trayectoria profesional ha estado anclada al periodismo. Cursó sus estudios en esa carrera en Washington y además tiene un máster en gerencia política.

También es ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por su entrevista al expresidente Lenín Moreno tras el asesinato del equipo periodístico de El Comercio.