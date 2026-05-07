Filadelfia: La ciudad de los inicios y el corazón del sueño mundialista

Filadelfia no es solo una ciudad; es el lugar donde todo comenzó para los Estados Unidos y donde la pasión por el deporte alcanza niveles legendarios. En esta entrega de Destino Mundial, Christian Norris nos lleva a recorrer la "Ciudad del Amor Fraternal", una sede que combina historia colonial, delicias centenarias y el escenario donde Ecuador marcará su debut en el Mundial 2026.

El rugir del Citizens Bank Park

Nuestra aventura inició en el Citizens Bank Park, durante el emocionante primer partido de la temporada entre los Phillies y los Texas Rangers. La energía del béisbol es el preámbulo perfecto para lo que vendrá: este complejo deportivo es un ecosistema único que reúne estadios de baloncesto y fútbol americano, demostrando por qué Philly es una potencia deportiva.

Pero lo más importante para los ecuatorianos: este será el suelo donde La Tri debutará en el Mundial 2026 frente a Costa de Marfil. La expectativa ya se siente en el aire.

Encuentros con sabor local: Chickie's & Pete's

No hay deporte sin una buena previa. Visitamos el famoso bar deportivo Chickie's & Pete's para conversar con Jaime Becerril. Entre anécdotas y el ambiente vibrante del lugar, entendimos por qué los fanáticos locales consideran este sitio como un templo de reunión antes de cada gran evento.Un viaje a las raíces de una nación

Caminar por Filadelfia es tocar la historia. Visitamos el Independence Hall, el sitio exacto donde nació Estados Unidos, y nos detuvimos ante la Campana de la Libertad (Liberty Bell). Este símbolo de unidad, con su lema de "Libertad para todos", resuena con la diversidad de la ciudad.

También exploramos Elfreth's Alley, la calle residencial más antigua del país. Sus casas, que datan de tiempos coloniales y hoy superan el millón de dólares en valor, nos transportan a los inicios del "Brotherly Love" (amor fraternal), concepto que define la hospitalidad de esta urbe.

Tradición dulce en Termini Brothers Bakery

La gastronomía también tiene su historia. En Termini Brothers Bakery, fundada en 1921 por Vincenzo Termini, conocimos a Marien Palacios. Ella nos abrió las puertas de la cocina para mostrarnos la técnica artesanal para rellenar sus famosos postres. ¡Cien años de tradición en un solo bocado!

Piononos y pioneros: De William Penn al Río Delaware

Nuestro recorrido nos llevó a orillas del Río Delaware, el mismo que el fundador William Penn navegó para establecer esta ciudad. En Chester, Delaware, visitamos el Philadelphian Jr. Club, un espacio dedicado a los futuros talentos. Y para cerrar con broche de oro, exploramos la curiosa conexión de los "piononos" y cómo la cultura gastronómica sigue evolucionando en la región.

Filadelfia nos recibió como la ciudad de los inicios y nos despidió con la promesa de una fiesta mundialista inolvidable.