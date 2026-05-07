Sentencian a 29 años de cárcel a un curandero por violación a una joven en Cuenca

Según la Fiscalía, el curandero dio éxtasis a una joven durante una limpia en Cuenca.

La Corte Provincial de Justicia del Azuay sentenció a Juan Ismael J. a 29 años y cuatro meses de prisión por el delito de violación ocurrido en la ciudad de Cuenca.

La decisión fue emitida por la Sala Penal, que aceptó el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General del Estado. Inicialmente, un Tribunal Penal había ratificado el estado de inocencia del acusado.

Víctima acudió a supuestas sesiones de medicina ancestral

Según la investigación, los hechos se remontan a diciembre de 2022, cuando una mujer de 26 años acudió junto a su madre al local del procesado, ubicado en el sector del mercado Nueve de Octubre, para recibir tratamientos de medicina ancestral.

El acusado le habría indicado que padecía una enfermedad grave y que debía someterse a varias sesiones de “curación”.

Durante las terapias, el hombre realizaba supuestas “limpias” y manipulaciones corporales. Tiempo después, la joven dejó de asistir al considerar inapropiadas algunas prácticas.

Víctima denunció agresión tras perder el conocimiento

El 2 de octubre de 2024, la mujer regresó al lugar para retomar las sesiones. De acuerdo con Fiscalía, luego de nuevas prácticas realizadas por el acusado, la víctima perdió el conocimiento.

Al despertar, se percató de que estaba siendo víctima de violencia sexual.

La joven alertó al ECU 911 y agentes policiales acudieron al sitio para detener al sospechoso y recopilar evidencias.

Pruebas toxicológicas y ADN fueron claves

Durante el juicio, Fiscalía presentó una prueba toxicológica que confirmó la presencia de éxtasis en la muestra de orina de la víctima.

Además, pericias de ADN identificaron material genético del sentenciado en prendas de vestir y fluidos corporales de la joven, así como en objetos encontrados en el lugar.

También se incorporaron el testimonio anticipado de la víctima y las declaraciones de peritos y agentes investigadores.

La sentencia se sustentó en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de violación.

La pena fue incrementada por la existencia de circunstancias agravantes determinadas durante el proceso judicial.