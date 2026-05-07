Una iguana conquista redes saludando a turistas en Malasia

En un zoológico de Malasia, una iguana se está volviendo famosa porque cuando la saludas… te responde con la “mano”

Una simpática Iguana se volvió viral en redes sociales tras ser grabada “saludando” a turistas en un parque tropical de Malasia.

En el video, el reptil aparece levantando una de sus patas mientras observa a los visitantes, un gesto que muchos usuarios interpretaron como un saludo amistoso.

Las imágenes rápidamente generaron reacciones positivas y miles de comentarios en plataformas digitales, donde usuarios calificaron a la iguana como “tierna” y “carismática”.

El clip se suma a la larga lista de videos de animales que se viralizan por comportamientos curiosos y que suelen captar la atención de millones de personas en internet.