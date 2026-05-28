Toronto: Calma, pasión bajo techo y el corazón latino que enciende el norte en Destino Mundial

El viaje de Destino Mundial continúa su espectacular recorrido para mostrar cómo se vive la cuenta regresiva de la gran cita futbolística fuera de las canchas. Esta vez, la ruta nos traslada hacia el norte del continente, aterrizando en Toronto, Canadá, una ciudad multicultural que sorprende por su organización, su calidez urbana en medio del frío y una inmensa comunidad migrante donde los ecuatorianos y los latinos se sienten como en casa.

Al igual que en paradas anteriores como Boston, con su 20% de población hispana unida a través del deporte, o el gigante multicultural de Nueva York, donde residen más de 180.000 compatriotas, Toronto destaca por ser un territorio sumamente amigable. A pesar de las bajas temperaturas, la calma se respira en cada rincón de sus calles y plazas. Además, moverse es sumamente sencillo gracias a un sistema de transporte público amplio y eficiente que integra perfectamente el metro, el autobús y el tradicional tranvía.

Entre la superficie y la mega urbe subterránea

El recorrido comandado por Christian Norris inició en los puntos más icónicos de la superficie. Una parada obligatoria fue la emblemática plaza Nathan Phillips, un espacio público vibrante que tiene al edificio del Municipio justo en frente y que cuenta con hermosos rincones ideales para patinar sobre hielo y divertirse en familia.

Sin embargo, cuando el frío arrecia, Toronto activa su "arma secreta". Christian descendió para recorrer The Path, una asombrosa red subterránea que se extiende por más de 30 kilómetros de pasillos. Esta estructura conecta a más de 75 edificios y está registrada como el complejo comercial subterráneo más grande del mundo. Una auténtica ciudad bajo tierra que enlaza bancos, restaurantes y accesos al transporte público sin necesidad de pisar la nieve exterior.

Deporte en comunidad y el refugio del fútbol

El deporte en esta metrópoli canadiense cumple un rol fundamental de integración, un fenómeno que se repite en cada rincón mundialista de Norteamérica. En el complejo Jam Sports, Christian descubrió un espacio deportivo y recreativo sumamente popular que organiza ligas para adultos en disciplinas como vóley, softball y, por supuesto, fútbol. En invierno, la acción no se detiene: los partidos se mudan a enormes domos con césped sintético que resguardan a los jugadores de las gélidas temperaturas para mantener intacta la pasión por el "rey de los deportes".

Kensington Market: El epicentro donde late Latinoamérica

El verdadero sabor hispano y el amor puro por el balompié se vive en Kensington Market, un universo de alrededor de 10 cuadras declarado Sitio Nacional Histórico de Canadá. En este vibrante vecindario cohabitan más de 30 nacionalidades distintas, aportando una riqueza gastronómica y cultural inigualable.

Dentro de este mercado, la identidad tricolor y regional se hace fuerte en lugares como Perolas, una icónica tienda repleta de artículos nostálgicos de Latinoamérica, ofreciendo productos tradicionales que van desde México hasta la Argentina.

Para cerrar la jornada nocturna con broche de oro, la ruta avanzó hacia el sector de Little Portugal para adentrarse en el conocido Lula Lounge. Allí, Christian Norris conversó con su administrador, Lázaro Santiago, quien detalló cómo las noches de música y salsa en vivo se convierten en el punto de encuentro definitivo para que la comunidad latina y los residentes locales compartan su alegría.

La imponencia de la naturaleza

A solo una hora y media de Toronto, el viaje regaló una de las postales más espectaculares del planeta: las majestuosas Cataratas del Niágara. Un escenario natural imponente que, además de su indudable atractivo turístico, destaca por albergar la histórica planta hidroeléctrica del Niágara, una obra maestra de la ingeniería.

Toronto se reporta lista, demostrando que la pasión por el fútbol trasciende fronteras y temperaturas. ¡Nos vemos en la cancha!