El Niño al Día EC | 25 ríos desbordados en Ecuador y Puerto Ayora bajo el agua por lluvias

Las intensas precipitaciones continúan causando estragos a nivel nacional, dejando 25 ríos desbordados, comunidades incomunicadas, evacuaciones y una víctima mortal en distintas provincias de la costa y la región insular. Emergencia en Galápagos: Nuevas inundaciones afectan gran parte de la isla Santa Cruz; Puerto Ayora permanece bajo el agua, lo que obligó a evacuar a varias familias y suspender las operaciones aéreas. Desbordamientos en Guayas y Santa Elena: La provincia del Guayas concentra 12 afluentes desbordados, mientras que en Santa Elena la crecida de 3 ríos mantiene anegadas a varias comunas. Impacto en Los Ríos y Manabí: En Los Ríos el recinto El Guabito permanece incomunicado por las anegaciones, y en Manabí se reportó el fallecimiento de una mujer luego de que su vehículo cayera a un río. No olvides suscribirte y activar la campanita para mantenerte informado con la cobertura actualizada de esta emergencia climática.