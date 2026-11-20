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El Niño al Día EC | Deslizamiento tapona Alausí y alertas en Chimborazo

Las intensas precipitaciones continúan provocando graves emergencias por deslizamientos de tierra e inestabilidad de terrenos en la Sierra ecuatoriana, manteniendo en alerta a autoridades y comunidades en Chimborazo, Cotopaxi y Pichincha.

Alerta en Chimborazo: Un nuevo deslizamiento de tierra provocó el taponamiento del río Alausí; las autoridades monitorean de cerca la emergencia mientras se reportan novedades desde el sector La Primavera.

Daños en Cotopaxi: Fuertes lluvias en Latacunga generaron deslaves y afectaciones en calles y viviendas del sector La Calera, donde los moradores exigen mayor atención ante el riesgo por la inestabilidad del suelo.

Vía Alóag - Santo Domingo: El tránsito vehicular se mantiene controlado por segundo día consecutivo. Un informe técnico definirá soluciones permanentes para rehabilitar la carretera, mientras la Prefectura de Pichincha presentó una alternativa para frenar las pérdidas económicas.