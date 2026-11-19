El Niño al Día EC | Lanchas de delincuentes acechan casas en el agua

El Fenómeno de El Niño paraliza al país. Un masivo deslizamiento represó el río Alhací en Carchi, mientras Guayaquil quedó bajo el agua por una tormenta sorpresa y Milagro fue declarada en estado de emergencia. Además del drama de las inundaciones, las víctimas ahora deben enfrentarse a lanchas con delincuentes que saquean sus casas durante la madrugada y a un brote de dengue que supera los 46 mil casos a nivel nacional.