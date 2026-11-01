El Niño al Día EC | Ayuda humanitaria en Galápagos y aumento de descargas en represa | TA Noticias

La isla Santa Cruz, en Galápagos, se mantiene en alerta roja tras recibir en 24 horas la lluvia equivalente a casi 11 meses, dejando más de 2 000 familias afectadas y severos daños que movilizaron vuelos con ayuda humanitaria desde el continente. Paralelamente, la Celec dispuso incrementar las descargas controladas en el embalse Daule-Peripa, mientras el INAMHI mantiene vigentes alertas por intensas precipitaciones, tormentas eléctricas y desbordamientos de ríos en varias provincias del país.