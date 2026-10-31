El Niño al Día EC | Santa Cruz en emergencia por fuertes lluvias | Teleamazonas Noticias

La isla Santa Cruz se declaró en emergencia tras soportar un fuerte temporal de 15 horas que dejó miles de afectados, daños materiales y suspensión temporal de servicios básicos. Ante esta situación crítica, el Gobierno desplegó el envío de 10 toneladas de ayuda humanitaria —que incluye medicinas, víveres y kits de primera respuesta— a través de vuelos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana desde Guayaquil. Paralelamente, en Quito las intensas precipitaciones provocaron un grave socavón y daños en un tramo de la avenida Ilaló (Valle de los Chillos) debido al colapso de la red de alcantarillado, sumándose a los múltiples eventos adversos y cierres viales registrados a escala nacional por la temporada invernal.