El Niño al Día EC | Daños en Manabí, Santa Elena y alerta global por alza de alimentos | TA Noticias

La emergencia invernal de este domingo 15 de noviembre golpeó con fuerza varias zonas del país, destacando la evacuación preventiva del edificio Astillero en Puerto Santa Ana tras un deslizamiento, sumado a 45 sectores inundados en Guayaquil. Además, se registran graves daños por desbordamientos en Santa Elena, la vía Jujan-Babahoyo y cinco cantones de Manabí (como Sucre y Manta). A nivel macro, el calentamiento del océano amenaza la biodiversidad de Galápagos y encarece los mariscos en Quito, mientras que el Banco Mundial proyecta un alza acumulada del 18% en alimentos hasta 2027 y el ECU 911 reporta un incremento del 149% en alertas de emergencia desde octubre.