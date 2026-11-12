El Niño al Día EC | Plagas mortales atacan tras las graves inundaciones | Teleamazonas Noticias

El invierno desata el caos en Ecuador: vías bajo el agua, plagas invadiendo casas y familias perdiendo todas sus cosechas. A esta crisis se suman cortes de luz que ponen en riesgo la salud y un alarmante aumento en los precios de los alimentos por las vías cerradas. El INAMHI declaró alerta roja. Suscríbete a Teleamazonas Noticias para seguir minuto a minuto esta dramática emergencia climática.