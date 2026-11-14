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Actualizado: 14 nov 2026 - 16:27

El Niño al Día EC | Lluvias en Guayaquil dejan fallecidos, desaparecidos e inundaciones | TANoticias

Intensas precipitaciones registradas en Guayaquil este viernes 13 de noviembre dejan un saldo preliminar de dos personas fallecidas, dos desaparecidas y más de 20 sectores inundados, afectando fuertemente a ciudadelas como Las Orquídeas. El temporal provocó severas anegaciones, caos vial con horas de congestión y vehículos averiados en las principales arterias de la ciudad.

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