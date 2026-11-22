El Niño al Día EC | Galápagos supera el Fenómeno de El Niño de 1982 y 1997

Las severas precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño continúan provocando graves emergencias en la región insular y la costa ecuatoriana, registrando récords históricos de lluvia, rescates y cientos de familias damnificadas. Rescate en Puerto Ayora: Un bebé fue rescatado de una vivienda inundada tras una intensa lluvia que superó a la registrada el pasado 31 de octubre en Santa Cruz, sin dejar víctimas mortales. Lluvias históricas en Galápagos: El archipiélago enfrenta precipitaciones récord que superan incluso a los grandes fenómenos de El Niño de 1982 y 1997, con dos graves inundaciones en menos de un mes que ponen a prueba a los organismos de socorro. Damnificados en Milagro: Las inundaciones dejaron más de 800 viviendas afectadas y obligaron a decenas de familias a trasladarse a albergues temporales, en medio de la incertidumbre por las pérdidas materiales.