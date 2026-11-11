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Actualizado: 11 nov 2026 - 16:12

El Niño al Día EC | Nubes cargadas de agua amenazan la Costa | Teleamazonas Noticias

El temido "Súper Niño" enciende las alarmas en Ecuador con un océano 5 grados más caliente. Mientras Esmeraldas y Guayas sufren por las precipitaciones, expertos advierten el peor escenario climático para el día de las elecciones. Además, la falta de alimento amenaza la vida de las iguanas marinas en Galápagos. Suscríbete a Teleamazonas Noticias para seguir esta grave emergencia.

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