El Niño al Día EC | ¿Se suspenderán las elecciones por el clima?

El Fenómeno de El Niño causa estragos en Ecuador. Una brutal tormenta en Riobamba obligó a evacuar un centro infantil y dejó vías bajo el agua. Mientras tanto, en Guayaquil, se confirmó el hallazgo de los cuerpos de un padre y su hijo que cayeron a una zanja durante las fuertes precipitaciones, un drama que enluta a la ciudad. Milagro sigue sufriendo los embates del clima: las calles se han convertido en ríos que amenazan la vida de ciudadanos, mascotas y la estabilidad de las próximas elecciones.